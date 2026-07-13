السجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل لمكلف بمأمورية سابق بوزارة أملاك الدولة

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا، بالسجن مدةمعفي حق مهندس عام شغل سابقا خطةوكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة المتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـ