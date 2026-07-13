السجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل لمكلف بمأمورية سابق بوزارة أملاك الدولة
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا، بالسجن مدة ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق مهندس عام شغل سابقا خطة مكلف بمأمورية بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة المتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات الإدارية لتحقيق منافع غير مشروعة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة المتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات الإدارية لتحقيق منافع غير مشروعة.
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