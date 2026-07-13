بطاقات إيداع بالسجن في حق امرأة وزوجها في قضية شبكة دولية لترويج المخدرات

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حقوزوجها المقيم بالخارج، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك في إطار التحقيق في قضية تتعلق بشبهة الانخراط في شبكة دولية لترويج المخدرات.وتفيد المعطيات بأن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنوا، إثر عمل استعلامي دقيق استمر عدة أسابيع، من كشف نشاط الشبكة، بعد توفر معلومات تفيد بتورط الموظفة العمومية وزوجها، الذي يتردد على جهة الملاسين بالعاصمة، في تهريب وترويج شحنات من المخدرات قادمة من إحدى دول الفضاء الأوروبي.ومع تواصل الأبحاث، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف أربعة متهمين آخرين، من بينهموبالتنسيق مع النيابة العمومية، أسفرت العملية عن حجز أكثر من، وكمية من، وكمية من، إلى جانب مخدرات مصنعة بإحدى دول أمريكا الجنوبية، فضلا عنوعدد منوبعد استنطاق المظنون فيهم، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة منهم، مع تواصل التحقيقات للكشف عن بقية المتورطين وامتدادات الشبكة.