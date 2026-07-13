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بطاقات إيداع بالسجن في حق امرأة وزوجها في قضية شبكة دولية لترويج المخدرات

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 16:29 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق موظفة عمومية وزوجها المقيم بالخارج، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك في إطار التحقيق في قضية تتعلق بشبهة الانخراط في شبكة دولية لترويج المخدرات.

وتفيد المعطيات بأن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنوا، إثر عمل استعلامي دقيق استمر عدة أسابيع، من كشف نشاط الشبكة، بعد توفر معلومات تفيد بتورط الموظفة العمومية وزوجها، الذي يتردد على جهة الملاسين بالعاصمة، في تهريب وترويج شحنات من المخدرات قادمة من إحدى دول الفضاء الأوروبي.


ومع تواصل الأبحاث، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف أربعة متهمين آخرين، من بينهم سائق سيارة أجرة.


وبالتنسيق مع النيابة العمومية، أسفرت العملية عن حجز أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الزطلة، وكمية من الكوكايين، وكمية من الماريخوانا، إلى جانب مخدرات مصنعة بإحدى دول أمريكا الجنوبية، فضلا عن مبلغ مالي كبير وعدد من الدراجات النارية الفاخرة.

وبعد استنطاق المظنون فيهم، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة منهم، مع تواصل التحقيقات للكشف عن بقية المتورطين وامتدادات الشبكة.
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