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محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بسجن رئيس حركة النهضة ثلاثة أعوام في قضية تمويل أجنبي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 12:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أقرت الدائرة الجناحية 36 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة ثلاثة أعوام، مع تسليط خطية مالية.

وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بسجن راشد الغنوشي لمدة ثلاثة أعوام مع خطية مالية، وذلك من أجل تهم تتعلق بالحصول على تمويل مباشر وغير مباشر صادر عن جهة أجنبية.


ويُشار إلى أن راشد الغنوشي مُحال في هذه القضية بمفرده.
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