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وزير شؤون دينية أسبق أمام القضاء بشبهة فساد مالي في "ملف العمرة"

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 12:14 قراءة: 0 د, 46 ث
      
مثل اليوم وزير شؤون دينية أسبق أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك لمحاكمته رفقة متهمين آخرين في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في تنظيم عمليات العمرة خلال فترة توليه مهامه.

وتشير معطيات ملف القضية إلى أن النيابة العمومية وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب والمنشور الجاري به العمل.


وتتعلق القضية بشبهات تجاوزات مالية وإدارية في إبرام عقود وصفقات خاصة بتنظيم مواسم العمرة، من خلال إسنادها إلى جهات بعينها دون احترام مبادئ الشفافية والمنافسة.


وكانت الأبحاث قد انطلقت إثر تقارير رقابية رصدت إخلالات وتجاوزات قانونية في المنظومة الإدارية والمالية المشرفة على رحلات العمرة، اعتبرت أنها تسببت في إهدار أموال عمومية والإضرار بالمتعاملين في هذا القطاع.

وبعد الاستماع إلى هيئة الدفاع، التي طلبت التأخير للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
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