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إيقاف فتاتين بالعمران بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتبني الفكر التكفيري

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 07:57 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران من إيقاف فتاتين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي وتبنيهما للفكر الجهادي التكفيري، وذلك إثر عملية أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية وتحريات ميدانية.

وجاءت العملية بعد توفر معلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة لفتاتين تتبنيان أفكارا متطرفة، حيث تمكنت الوحدات الأمنية، بعد تعميق الأبحاث والمتابعة، من تحديد هويتيهما وإلقاء القبض عليهما.


وكشفت الأبحاث الأولية أن المظنون فيهما تتبنيان الفكر الجهادي التكفيري بشكل علني، وتكفران مؤسسات الدولة التونسية وممثليها.


كما بينت التحريات أنهما كانتا تتواصلان عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات مشفرة مع عناصر متشددة داخل تونس وخارجها، بهدف الاستقطاب ونشر الفكر المتطرف.

وبإذن من النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما، وإحالتهما على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مع فتح قضية عدلية من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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