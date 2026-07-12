في ضربة أمنية جديدة ضد مروجي المخدرات، تمكنت إطارات وأعوانمن الإطاحة بعنصر إجرامي خطير معروف بكنية، يُشتبه في تورطه في ترويج الأقراص المخدرة بجهة حي ابن خلدون، بعد أن حول منزله إلى وكر لتخزين هذه المواد المحظورة.وجاءت العملية إثر توفر معلومات دقيقة حول نشاط المشتبه به، حيث باشرت الوحدات الأمنية تحريات ميدانية وفنية مكثفة، قبل التنسيق مع النيابة العمومية ومداهمة مقر سكناه.وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على المشتبه به، فيما مكن التفتيش الدقيق للمنزل من حجز كميات هامة من الأقراص المخدرة من أنواع مختلفة، كانت معدة للترويج، خاصة في أوساط الشباب.وخلفت هذه العملية الأمنية ارتياحا كبيرا في صفوف متساكني حي ابن خلدون، الذين عبروا عن استحسانهم للمجهودات الأمنية الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والحد من انتشارها.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه، ومواصلة الأبحاث معه قبل إحالته على أنظار العدالة.