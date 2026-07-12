تأجيل محاكمة متهمين في شبكة تضم صناع محتوى وناشطين على مواقع التواصل

قررتبالمحكمة الابتدائية بتونسعن سبعة متهمين، من بينهم، مع تأجيل النظر في القضية إلىوكانتقد قررت إحالةعلى أنظار الدائرة الجنائية، وذلك لمحاكمتهم من أجلوشملت الأبحاث في القضية، من بينهم، في انتظار استكمال إجراءات التقاضي.