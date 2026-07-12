تأجيل محاكمة متهمين في شبكة تضم صناع محتوى وناشطين على مواقع التواصل
قررت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج عن سبعة متهمين، من بينهم موظف وصناع محتوى وناشطون على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام"، مع تأجيل النظر في القضية إلى شهر أكتوبر المقبل.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة 18 متهما على أنظار الدائرة الجنائية، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالاتجار بالبشر، والانخراط في وفاق إجرامي، ونشر معطيات مغلوطة، ونشر محتويات ذات طابع إباحي، إلى جانب تحريض قصر على استهلاك المخدرات.
وشملت الأبحاث في القضية 18 متهما، من بينهم سبعة موقوفون، وسبعة بحالة سراح، فيما أحيل الباقون بحالة فرار، في انتظار استكمال إجراءات التقاضي.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة 18 متهما على أنظار الدائرة الجنائية، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالاتجار بالبشر، والانخراط في وفاق إجرامي، ونشر معطيات مغلوطة، ونشر محتويات ذات طابع إباحي، إلى جانب تحريض قصر على استهلاك المخدرات.
وشملت الأبحاث في القضية 18 متهما، من بينهم سبعة موقوفون، وسبعة بحالة سراح، فيما أحيل الباقون بحالة فرار، في انتظار استكمال إجراءات التقاضي.
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