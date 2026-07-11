محمد الجبالي يردّ بأغنية جديدة: "في قبري"... ورسائل احتجاج بعد استبعاده من قرطاج

اختار الفنان التونسيالردّ على استبعاده من برمجةبأسلوب فني، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقعأغنية جديدة وجّه من خلالها انتقادات لوزارة الشؤون الثقافية، معبّرا عن استيائه من طريقة التعامل مع الفنانين.وظهر الجبالي في الكليب داخل، في مشهد رمزي أراد من خلاله التعبير عن شعوره بأن التكريم لا يأتي إلا بعد وفاة الفنان، في إشارة إلى ما اعتبره تجاهلا لمسيرته الفنية وهو لا يزال في أوج عطائه.وكان الفنان قد أعلن، الأحد الماضي،ورفض المشاركة في جميع العروض والمهرجانات الصيفية وغيرها من التظاهرات التابعة لها، احتجاجا على تجاهل ملفه الفني المقدم للمشاركة في مهرجان قرطاج، بالتزامن مع احتفاله بمروروأوضح الجبالي، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية، أنه وجّه يوممطلب استفسار كتابيا إلىلمعرفة أسباب عدم قبول ملفه، مؤكدا أنه لم يتلق أي رد إلى حد الآن.كما أعلن اعتذاره إلى عدد من الهيئات والمهرجانات التي تواصلت مع إدارة أعماله لتنظيم حفلات خلال الصائفة، مؤكدا في المقابل استعداده لإحياء التظاهرات الفنية التي تُقام خارج إشراف وزارة الشؤون الثقافية.وتصاعد الجدل بعد الندوة الصحفية الخاصة بتقديم برمجة الدورة الستين لمهرجان قرطاج، إثر ما قيل بشأن أن الفنان تقدم إلى إدارة المهرجان بـ"سطر" فقط.وفي هذا السياق، ردّبنشر وثيقة قال إنها جزء من الملف الذي أودعه محمد الجبالي لدى إدارة المهرجان، مؤكدا أن الملف، وليس مجرد "سطر" كما تم التصريح به.واعتبر نقيب الفنانين أن ما تعرض له محمد الجبالي يمثل، داعيا إلى تمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقيقة كاملة، ومشددا على أن