تأجيل محاكمة رجل الأعمال مهدي بن غربية والقيادي بالنهضة أحمد العماري
أجّلت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، محاكمة رجل الأعمال مهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري إلى موعد لاحق، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وذلك في قضية ذات شبهة إرهابية.
ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب كانت قد أفرجت عن أحمد العماري، الذي كان موقوفًا على ذمة هذه القضية.
ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب كانت قد أفرجت عن أحمد العماري، الذي كان موقوفًا على ذمة هذه القضية.
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