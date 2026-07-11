تأجيل محاكمة يوسف الشاهد والمهدي بن غربية في قضية ذات صبغة إرهابية

قررتتأجيل محاكمةإلى موعد لاحق، وذلك في القضية المنشورة ضدهما أمام القضاء.وكانتقد قررت إحالةبحالة فرار، إلى جانبومتهم ثالث، وهو، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب.ويُحاكم المتهمون في هذه القضية من أجل، في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة خلال الجلسة المقبلة التي ستحددها المحكمة.