تأجيل محاكمة يوسف الشاهد والمهدي بن غربية في قضية ذات صبغة إرهابية
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق المهدي بن غربية إلى موعد لاحق، وذلك في القضية المنشورة ضدهما أمام القضاء.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة يوسف الشاهد بحالة فرار، إلى جانب المهدي بن غربية ومتهم ثالث، وهو وكيل إحدى الشركات التابعة للمهدي بن غربية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب.
ويُحاكم المتهمون في هذه القضية من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية، في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة خلال الجلسة المقبلة التي ستحددها المحكمة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة يوسف الشاهد بحالة فرار، إلى جانب المهدي بن غربية ومتهم ثالث، وهو وكيل إحدى الشركات التابعة للمهدي بن غربية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب.
ويُحاكم المتهمون في هذه القضية من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية، في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة خلال الجلسة المقبلة التي ستحددها المحكمة.
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