رفض الإفراج عن المنذر الونيسي وتأجيل محاكمته إلى سبتمبر
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن القيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، مع تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل.
ومثل المنذر الونيسي، أمس الجمعة، أمام هيئة الدائرة بحالة إيقاف، وذلك لمحاكمته على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه، في قضية تشمل أيضا الصحفي زياد الهاني المحال بحالة سراح في هذا الملف، والمدونة شهرزاد عكاشة المحالة بحالة فرار، حيث وُجهت إليهم تهم ذات صبغة إرهابية.
وطلب فريق الدفاع الإفراج عن الونيسي وتأخير النظر في القضية، غير أن المحكمة قررت رفض مطلب الإفراج وتأجيل المحاكمة إلى 25 سبتمبر 2026.
ولم يمثل الصحفي زياد الهاني أمام هيئة الدائرة، باعتبار أنه موقوف على ذمة قضية أخرى.
ومثل المنذر الونيسي، أمس الجمعة، أمام هيئة الدائرة بحالة إيقاف، وذلك لمحاكمته على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه، في قضية تشمل أيضا الصحفي زياد الهاني المحال بحالة سراح في هذا الملف، والمدونة شهرزاد عكاشة المحالة بحالة فرار، حيث وُجهت إليهم تهم ذات صبغة إرهابية.
وطلب فريق الدفاع الإفراج عن الونيسي وتأخير النظر في القضية، غير أن المحكمة قررت رفض مطلب الإفراج وتأجيل المحاكمة إلى 25 سبتمبر 2026.
ولم يمثل الصحفي زياد الهاني أمام هيئة الدائرة، باعتبار أنه موقوف على ذمة قضية أخرى.
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