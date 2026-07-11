رفض الإفراج عن المنذر الونيسي وتأجيل محاكمته إلى سبتمبر

قررترفض مطلب الإفراج عن، مع تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسةومثل، أمس الجمعة، أمام هيئة الدائرة بحالة إيقاف، وذلك لمحاكمته على خلفية، في قضية تشمل أيضاالمحال بحالة سراح في هذا الملف، والمحالة بحالة فرار، حيث وُجهت إليهموطلب فريق الدفاع الإفراج عن الونيسي وتأخير النظر في القضية، غير أن المحكمة قررتوتأجيل المحاكمة إلىولم يمثلأمام هيئة الدائرة، باعتبار أنه