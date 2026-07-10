الإطاحة بمروج مخدرات في "كرش الغابة" عاد للترويج فور مغادرته السجن !

نجحت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران، بمشاركة أعوان مركز الأمن الوطني بحي الانطلاقة، في إلقاء القبض على مروج مخدرات خطير بجهة "كرش الغابة"، وذلك إثر عملية محاصرة دقيقة أسفرت عن ضبطه متلبساً بترويج المخدرات.وتفيد تفاصيل الواقعة أن العملية الأمنية أسفرت عن حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة المعدة للترويج، إلى جانب إيقاف حريفين (مستهلكين) كانا بصدد التزود من المظنون فيه وقت مداهمته ومحاصرته من قبل الأعوان.وكشفت التحريات وملف القضية أن المتهم يعد من ذوي السوابق العدلية في هذا المجال؛ حيث كان قد غادر السجن مؤخراً بعد أن قضى عقوبة سجنية مدتها 7 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة. إلا أنه، وبمجرد استعاده لحريته، عمد إلى الاندماج مجدداً في نفس النشاط الإجرامي واستئناف ترويج السموم بالمنطقة.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الرئيسي ومرافقيه، ومباشرة الأبحاث القانونية في شأنهم لإحالتهم على أنظار العدالة.