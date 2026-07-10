قبول ترسيم يوسف بوزاخر وخمسة قضاة معفيين بجدول المحاماة
وافق مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس على مطالب ترسيم ستة من القضاة المعفيين بجدول المحاماة، من بينهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر.
وكان مجلس الهيئة قد نظر، خلال اجتماع عقده مؤخرا، في مطالب تقدم بها ستة قضاة شملهم المرسوم الرئاسي الصادر في مارس 2023، والذي قضى بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم.
ومن بين أصحاب مطالب الترسيم يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل، إلى جانب خمسة قضاة آخرين شملهم قرار الإعفاء.
وفي ختام مداولاته، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قبول مطالب الترسيم، بما يتيح للقضاة الستة مباشرة ممارسة مهنة المحاماة وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وكان مجلس الهيئة قد نظر، خلال اجتماع عقده مؤخرا، في مطالب تقدم بها ستة قضاة شملهم المرسوم الرئاسي الصادر في مارس 2023، والذي قضى بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم.
ومن بين أصحاب مطالب الترسيم يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل، إلى جانب خمسة قضاة آخرين شملهم قرار الإعفاء.
وفي ختام مداولاته، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قبول مطالب الترسيم، بما يتيح للقضاة الستة مباشرة ممارسة مهنة المحاماة وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
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