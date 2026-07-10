قبول ترسيم يوسف بوزاخر وخمسة قضاة معفيين بجدول المحاماة

وافقعلى مطالب ترسيمبجدول المحاماة، من بينهموكان مجلس الهيئة قد نظر، خلال اجتماع عقده مؤخرا، في مطالب تقدم بهاشملهم، والذي قضى بإعفاءمن مهامهم.ومن بين أصحاب مطالب الترسيم، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل، إلى جانب خمسة قضاة آخرين شملهم قرار الإعفاء.وفي ختام مداولاته، قررقبول مطالب الترسيم، بما يتيح للقضاة الستة مباشرة ممارسةوفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.