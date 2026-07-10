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بعد إلغاء الدورة 60.. الفنان ماهر الهمامي يعلن تنظيم عرض مجاني لإنقاذ مهرجان تستور

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 21:02 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أعلن الفنان التونسي ماهر الهمامي، ابن مدينة تستور، تنظيم عرض فني مجاني رفقة فرقة "المالوفجية"، وذلك عقب الإعلان عن إلغاء الدورة الستين لمهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية.

وأوضح الهمامي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن العرض سيقام على ركح المسرح البلدي بتستور، بالتنسيق مع معتمد تستور والمكلف بتسيير شؤون بلدية تستور، مؤكدا أن المبادرة تأتي بدافع المسؤولية تجاه المهرجان وحرصا على استمراريته.


وقال إن قراره "لم يكن بحثا عن الظهور أو تسجيل موقف"، وإنما نابع من خوفه على هذا المكسب الثقافي الذي ساهم، على امتداد عقود، في التعريف بمدينة تستور داخل تونس وخارجها، معتبرا أن إلغاء دورة واحدة لا يجب أن يكون بداية لتراجع هذا الموعد الثقافي العريق.


وشدد على أن مهرجان تستور يمثل جزءا من ذاكرة المدينة وهويتها وتراثها، داعيا مختلف الأطراف إلى الالتفاف حوله حتى يستعيد مكانته ويواصل أداء رسالته في خدمة المالوف والموسيقى العربية التقليدية.
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وكانت جمعية مهرجان تستور الدولي للمالوف قد أعلنت، الخميس 9 جويلية، إلغاء الدورة الستين للمهرجان، معتبرة أن القرار جاء على خلفية تدخلات من وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة، شملت -وفق بيانها- حذف أسماء وفرض أخرى، إلى جانب التدخل في اسم الدورة.

وأضافت الجمعية أنها تقدمت بمطلب للحصول على الدعم العمومي عبر المنصة الرقمية، إلا أن الوزارة لم تعترف به، كما اتهمت الوزارة بالتدخل لدى أحد المستشهرين وطلب إلغاء دعمه للمهرجان، مؤكدة أن جميع هذه المعطيات "موثقة"، بحسب نص البيان.
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