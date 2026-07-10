بعد إلغاء الدورة 60.. الفنان ماهر الهمامي يعلن تنظيم عرض مجاني لإنقاذ مهرجان تستور

أعلن الفنان التونسي، ابن مدينة، تنظيم عرض فني مجاني رفقة فرقة، وذلك عقب الإعلان عنوأوضح الهمامي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن العرض سيقام على، بالتنسيق معوالمكلف بتسيير شؤون، مؤكدا أن المبادرة تأتي بدافع المسؤولية تجاه المهرجان وحرصا على استمراريته.وقال إن قراره "لم يكن بحثا عن الظهور أو تسجيل موقف"، وإنما نابع من خوفه على هذا المكسب الثقافي الذي ساهم، على امتداد عقود، في التعريف بمدينة تستور داخل تونس وخارجها، معتبرا أن إلغاء دورة واحدة لا يجب أن يكون بداية لتراجع هذا الموعد الثقافي العريق.وشدد على أنيمثل جزءا من ذاكرة المدينة وهويتها وتراثها، داعيا مختلف الأطراف إلى الالتفاف حوله حتى يستعيد مكانته ويواصل أداء رسالته في خدمةوكانتقد أعلنت، الخميس، إلغاء الدورة الستين للمهرجان، معتبرة أن القرار جاء على خلفيةفي البرمجة، شملت -وفق بيانها- حذف أسماء وفرض أخرى، إلى جانب التدخل في اسم الدورة.وأضافت الجمعية أنها تقدمت بمطلب للحصول على الدعم العمومي عبر المنصة الرقمية، إلا أن الوزارة لم تعترف به، كما اتهمت الوزارة بالتدخل لدى أحد المستشهرين وطلب إلغاء دعمه للمهرجان، مؤكدة أن جميع هذه المعطيات "موثقة"، بحسب نص البيان.