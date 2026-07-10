تأجيل محاكمة الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد

قررتتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.وجاء قرار التأجيل لتمكين فريق الدفاع من، إضافة إلىويلاحق الطيب راشد في هذه القضية من أجل، وذلك ضمن سلسلة من القضايا المنشورة ضده منذ قرار إعفائه من مهامه.ويُذكر أنكانت قد أصدرت مؤخرا حكما في قضية أخرى يقضي بسجن الطيب راشد، إثر إدانته بتهم تتعلق