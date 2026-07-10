تأجيل محاكمة الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب المعفى، الطيب راشد، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وجاء قرار التأجيل لتمكين فريق الدفاع من الاطلاع على مستندات الملف وإعداد وسائل الدفاع، إضافة إلى انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
ويلاحق الطيب راشد في هذه القضية من أجل شبهات فساد مالي واستغلال الخصائص الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة لفائدته أو لفائدة غيره، وذلك ضمن سلسلة من القضايا المنشورة ضده منذ قرار إعفائه من مهامه.
ويُذكر أن محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت مؤخرا حكما في قضية أخرى يقضي بسجن الطيب راشد 20 عاما، إثر إدانته بتهم تتعلق بالارتشاء والفساد القضائي.
وجاء قرار التأجيل لتمكين فريق الدفاع من الاطلاع على مستندات الملف وإعداد وسائل الدفاع، إضافة إلى انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
ويلاحق الطيب راشد في هذه القضية من أجل شبهات فساد مالي واستغلال الخصائص الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة لفائدته أو لفائدة غيره، وذلك ضمن سلسلة من القضايا المنشورة ضده منذ قرار إعفائه من مهامه.
ويُذكر أن محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت مؤخرا حكما في قضية أخرى يقضي بسجن الطيب راشد 20 عاما، إثر إدانته بتهم تتعلق بالارتشاء والفساد القضائي.
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