إسبانيا تتخطى بلجيكا وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم
بلغ المنتخب الإسباني الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1، مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي في مواجهة مرتقبة تقام الثلاثاء المقبل بمدينة دالاس.
وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل في الدقيقة 30 عبر فابيان رويز، الذي تابع كرة مرتدة بعد تصدٍ مميز من الحارس تيبو كورتوا لتسديدة داني أولمو.
ونجح المنتخب البلجيكي في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عندما سجل شارل دي كاتيلير هدفا برأسية في الدقيقة 41 إثر عرضية متقنة من تيموثي كاستاني.
وتلقى المنتخب البلجيكي ضربة موجعة في الشوط الثاني بعد اضطرار الحارس تيبو كورتوا إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة، ليعوضه سيني لامنس.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية، خطف البديل ميكل ميرينو هدف الفوز في الدقيقة 88، بعد دقيقتين فقط من دخوله أرضية الميدان، مستغلا عدم تمكن الحارس البديل من التصدي لتسديدة قوية ومنخفضة لـباو كوبارسي.
وبهذا الانتصار، تواصل إسبانيا مشوارها في البطولة، لتواجه فرنسا في قمة أوروبية مرتقبة على بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026.
وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل في الدقيقة 30 عبر فابيان رويز، الذي تابع كرة مرتدة بعد تصدٍ مميز من الحارس تيبو كورتوا لتسديدة داني أولمو.
ونجح المنتخب البلجيكي في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عندما سجل شارل دي كاتيلير هدفا برأسية في الدقيقة 41 إثر عرضية متقنة من تيموثي كاستاني.
وتلقى المنتخب البلجيكي ضربة موجعة في الشوط الثاني بعد اضطرار الحارس تيبو كورتوا إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة، ليعوضه سيني لامنس.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية، خطف البديل ميكل ميرينو هدف الفوز في الدقيقة 88، بعد دقيقتين فقط من دخوله أرضية الميدان، مستغلا عدم تمكن الحارس البديل من التصدي لتسديدة قوية ومنخفضة لـباو كوبارسي.
وبهذا الانتصار، تواصل إسبانيا مشوارها في البطولة، لتواجه فرنسا في قمة أوروبية مرتقبة على بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026.
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