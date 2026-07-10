إسبانيا تتخطى بلجيكا وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

بلغ المنتخب الإسباني الدور نصف النهائي منبعد فوزه المثير على نظيره البلجيكي بنتيجة، مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا معفي مواجهة مرتقبة تقامبمدينةوافتتح منتخبالتسجيل في الدقيقةعبر، الذي تابع كرة مرتدة بعد تصدٍ مميز من الحارسلتسديدةونجح المنتخب البلجيكي في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عندما سجلهدفا برأسية في الدقيقةإثر عرضية متقنة منوتلقى المنتخب البلجيكي ضربة موجعة في الشوط الثاني بعد اضطرار الحارسإلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة، ليعوضهوفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية، خطف البديلهدف الفوز في الدقيقة، بعد دقيقتين فقط من دخوله أرضية الميدان، مستغلا عدم تمكن الحارس البديل من التصدي لتسديدة قوية ومنخفضة لـوبهذا الانتصار، تواصلمشوارها في البطولة، لتواجهفي قمة أوروبية مرتقبة على بطاقة العبور إلى