JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:22 Tunis

إسبانيا تتخطى بلجيكا وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5161521c5e42.44235571_olhpjekmqfnig.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 22:17 قراءة: 0 د, 52 ث
      
بلغ المنتخب الإسباني الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1، مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي في مواجهة مرتقبة تقام الثلاثاء المقبل بمدينة دالاس.

وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل في الدقيقة 30 عبر فابيان رويز، الذي تابع كرة مرتدة بعد تصدٍ مميز من الحارس تيبو كورتوا لتسديدة داني أولمو.


ونجح المنتخب البلجيكي في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عندما سجل شارل دي كاتيلير هدفا برأسية في الدقيقة 41 إثر عرضية متقنة من تيموثي كاستاني.


وتلقى المنتخب البلجيكي ضربة موجعة في الشوط الثاني بعد اضطرار الحارس تيبو كورتوا إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة، ليعوضه سيني لامنس.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية، خطف البديل ميكل ميرينو هدف الفوز في الدقيقة 88، بعد دقيقتين فقط من دخوله أرضية الميدان، مستغلا عدم تمكن الحارس البديل من التصدي لتسديدة قوية ومنخفضة لـباو كوبارسي.

وبهذا الانتصار، تواصل إسبانيا مشوارها في البطولة، لتواجه فرنسا في قمة أوروبية مرتقبة على بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332680

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Bel | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 جويلية 2026 | 25 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:16
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
3.94 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
42°-26
42°-27
35°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/07)     1121,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/07)   29307 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio