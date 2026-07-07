تأجيل محاكمة مسؤولان سابقان بشركة السكك الحديدية

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أجلت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة مسؤولان سابقان بشركة السكك الحديدية لجلسة سبتمبر المقبل وذلك بخصوص فساد مالي واداري بالشركة المذكورة.



يذكر ان قرار التأجيل ورد استجابة لطلب محامو المتهمان الذين طلبوا مزيد التاخير للاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع.