تأجيل محاكمة توفيق المكشر في قضية فساد مالي وإداري إلى سبتمبر

نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف يتعلق بشبهاتشملت الأبحاث فيه الرئيس السابق لهلال الشابةوتبين خلال الجلسة أن توفيق المكشرأمام هيئة الدائرة، فيما شملت القضية عددا من المتهمين الآخرين المحالين بحالة سراح، من بينهم امرأة.وقررت المحكمةويُذكر أن توفيق المكشر سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة، وذلك في قضية تعلقت بالحصول على