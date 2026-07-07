تأجيل محاكمة توفيق المكشر في قضية فساد مالي وإداري إلى سبتمبر
نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري شملت الأبحاث فيه الرئيس السابق لهلال الشابة توفيق المكشر.
وتبين خلال الجلسة أن توفيق المكشر تخلف عن الحضور أمام هيئة الدائرة، فيما شملت القضية عددا من المتهمين الآخرين المحالين بحالة سراح، من بينهم امرأة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
ويُذكر أن توفيق المكشر سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة ست سنوات، وذلك في قضية تعلقت بالحصول على قروض بنكية دون تقديم الضمانات القانونية اللازمة.
وتبين خلال الجلسة أن توفيق المكشر تخلف عن الحضور أمام هيئة الدائرة، فيما شملت القضية عددا من المتهمين الآخرين المحالين بحالة سراح، من بينهم امرأة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
ويُذكر أن توفيق المكشر سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة ست سنوات، وذلك في قضية تعلقت بالحصول على قروض بنكية دون تقديم الضمانات القانونية اللازمة.
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