حجز قضية البشير العكرمي للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 13 جويلية
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي للمفاوضة والتصريح بالحكم، وذلك يوم 13 جويلية الجاري.
ونظرت الدائرة، أمس الاثنين، في القضية التي سبق أن قضت فيها المحكمة الابتدائية بسجن البشير العكرمي لمدة 10 أعوام.
ويتعلق ملف القضية بتهم تشمل تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد مساعدته على التخلص من التتبعات العدلية، إلى جانب تعمد إخفاء الحقيقة باستغلال خصائص الوظيفة.
واستمعت هيئة الدائرة خلال الجلسة إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تقرر حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة 13 جويلية الجاري.
ونظرت الدائرة، أمس الاثنين، في القضية التي سبق أن قضت فيها المحكمة الابتدائية بسجن البشير العكرمي لمدة 10 أعوام.
ويتعلق ملف القضية بتهم تشمل تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد مساعدته على التخلص من التتبعات العدلية، إلى جانب تعمد إخفاء الحقيقة باستغلال خصائص الوظيفة.
واستمعت هيئة الدائرة خلال الجلسة إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تقرر حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة 13 جويلية الجاري.
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