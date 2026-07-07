حجز قضية البشير العكرمي للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 13 جويلية

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونسللمفاوضة والتصريح بالحكم، وذلك يومونظرت الدائرة، أمس الاثنين، في القضية التي سبق أن قضت فيها المحكمة الابتدائية بسجن البشير العكرمي لمدةويتعلق ملف القضية بتهم تشمل، إلى جانبواستمعت هيئة الدائرة خلال الجلسة إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تقرر حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة