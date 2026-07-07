بلال العيفة " ضربت ريبيري قلي باللهجة التونسية شبيك خويا بالشوية"

كشف اللاعب الدولي التونسي السابقعن موقف طريف جمعه بالنجم الفرنسي السابقخلال إحدى المباريات التي جمعت المنتخبين التونسي والفرنسي.وقال العيفة، خلال مداخلة على قناة، إنه تدخل بقوة على ريبيري أثناء المباراة، ليفاجأ برد فعل غير متوقع من اللاعب الفرنسي، الذي خاطبه باللهجة التونسية قائلاً:وأضاف العيفة:وأوضح الدولي السابق أنه علم لاحقًا أن ريبيري متزوج من سيدة جزائرية، وهو ما مكنه من إتقان اللهجة المغاربية، التي استعملها خلال ذلك الموقف داخل الملعب.وتابع " عرفت بعد ذلك ان النجم الفرنسي متزوج من جزائرية ويتقن لهجتنا".