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بلال العيفة " ضربت ريبيري قلي باللهجة التونسية شبيك خويا بالشوية"

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 10:43 قراءة: 0 د, 31 ث
      
كشف اللاعب الدولي التونسي السابق بلال العيفة عن موقف طريف جمعه بالنجم الفرنسي السابق فرانك ريبيري خلال إحدى المباريات التي جمعت المنتخبين التونسي والفرنسي.

وقال العيفة، خلال مداخلة على قناة تلفزة TV، إنه تدخل بقوة على ريبيري أثناء المباراة، ليفاجأ برد فعل غير متوقع من اللاعب الفرنسي، الذي خاطبه باللهجة التونسية قائلاً: "شبيك خويا... بالشوية."


وأضاف العيفة: "تصدمت وقتها، واعتذرت له باللهجة التونسية كذلك."


وأوضح الدولي السابق أنه علم لاحقًا أن ريبيري متزوج من سيدة جزائرية، وهو ما مكنه من إتقان اللهجة المغاربية، التي استعملها خلال ذلك الموقف داخل الملعب.
وتابع " عرفت بعد ذلك ان النجم الفرنسي متزوج من جزائرية ويتقن لهجتنا".
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