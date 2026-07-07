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تأجيل النظر في قضية البشير العكرمي والحبيب اللوز إلى 13 جويلية

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 08:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، ومتهم ثالث، إلى جلسة 13 جويلية الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع.

وكانت الدائرة قد نظرت، أمس الاثنين، في القضية الاستئنافية، التي سبق أن قضت فيها المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة 13 عامًا في حق المتهمين.


ويتعلق ملف القضية بتهم تشمل وضع خبرات وكفاءات على ذمة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، والتدليس المعنوي المرتبط بجرائم إرهابية، وإفشاء معلومات بأي وسيلة لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية بقصد مساعدتهم على ارتكابها أو الاستفادة منها أو عدم معاقبة مرتكبيها.


وخلال الجلسة، طلب فريق الدفاع التأخير لإعداد وسائل الدفاع، وهو ما استجابت له هيئة الدائرة، مقررة تأجيل النظر في القضية إلى 13 جويلية الجاري.
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