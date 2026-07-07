تأجيل النظر في قضية البشير العكرمي والحبيب اللوز إلى 13 جويلية

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقيادي بحركة النهضة، ومتهم ثالث، إلى جلسة، استجابة لطلب هيئة الدفاع.وكانت الدائرة قد نظرت، أمس الاثنين، في القضية الاستئنافية، التي سبق أن قضت فيها المحكمة الابتدائية بالسجن لمدةفي حق المتهمين.ويتعلق ملف القضية بتهم تشمل، و، ووخلال الجلسة، طلب فريق الدفاع التأخير لإعداد وسائل الدفاع، وهو ما استجابت له هيئة الدائرة، مقررة تأجيل النظر في القضية إلى