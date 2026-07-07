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الصحبي بكار "رونار رفض مواصلة تدريب منتخبنا بسبب ضعف اداء الحراس واحد المهاجمين متسائلا عن مستوى التكوين في تونس"

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 08:23 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قل الإعلامي بقناة تونسنا الصحبي بكار في مداخلة ان اعتذار المدرب الوطني هيرفي رونارد على مواصلة تدريب المنتخب ليس لأسباب مالية كما روج اليه البعض.
وأضاف "القرار كان بسبب ضعف أداء المنتخب بشكل عام وخاصة الحراس واحد المهاجمين لن اذكر اسمه لسمعته".
وتابع " رفض هيرفي رونار تجديد عقده مع المنتخب، بسبب ما اعتبره تراجعًا في مستوى بعض العناصر، وعلى رأسها حراس المنتخب الوطني الثلاثة الذين وصف أداءهم بالكارثي، إضافة إلى مهاجم انتقده لضعف حضوره الشخصي داخل الملعب، وعدم قدرته على التحكم بالكرة وصعوبة الاعتماد عليه في قيادة الخط الهجومي."

وقال بكار " رونار قال انه لو اختار التشكيلة الوطنية لن يستدعي هذا اللاعب لضعف قدراته الفنية متابعا " رونار سأل عضو مكتب جامعي عما تفعله الجامعة طيلة 20 سنة بسبب هذا الأداء الكارثي".
وشدد بكار ان رونار عبر عن خيبته من حجم الصراعات داخل المنتخب الوطني.
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