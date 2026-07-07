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قابس: تسجيل أكثر من 170 حالة تسمم اثر مأدبة عشاء في منطقة الميدة

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 08:15 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفاد الاثنين 6 جويلية، المنسّق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقابس أحمد ناجي، أنه تم سجيل حوالي 175 حالة تسمم إثر مادبة عشاء في منطقة الميدة التابعة لمعتمدية وذرف من ولاية قابس.
واوضح أحمد ناجي أنّه تم الإعلام بحالات التسمم، يوم الأحد 5 جويلية مشيرا الي أن المصابين حضروا في مأدبة عشاء يوم السبت 4 جويلية وأكد أنّ أغلب المصابين تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.
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