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الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي واخرين امام القضاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c686c693d304.07136322_qmienpfojkglh.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 11:09 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أجلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم محاكمة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وعدد آخر من المتهمين في قضية تخص شبهات فساد مالي، وذلك إلى موعد لاحق لانتظار مآل الطعن بالتعقيب.

وكان المتهمون أحيلوا على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم قضية تتعلق بالفساد المالي والإداري وفق مظروفات الملف.

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