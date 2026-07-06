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تأجيل محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان في قضية فساد مالي وتبييض أموال

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 10:04 قراءة: 0 د, 27 ث
      
مثل رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وتبييض أموال.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية، استجابة لطلبات هيئة الدفاع، لتمكينها من الاطلاع على مستجدات الملف وإعداد وسائل الدفاع.


ويواجه ماهر شعبان جملة من التهم المتعلقة بجرائم مالية وجرائم تندرج ضمن قانون مكافحة غسل الأموال، وهي القضية التي سبق أن صدر في شأنها قرار بإيداعه السجن، في انتظار استكمال إجراءات التقاضي وما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
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