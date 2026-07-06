انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب الثلاثاء 7 جويلية 2026

يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، اجتماعا بقاعة العرش بمقر المجلس بباردو، وذلك انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، وفق ما أعلن الموقع الرسمي للمجلس المعروض.ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي يأتي في سياق المدة النيابية 2023-2027 والدورة النيابية 2025-2026، النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكلة له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية.وينتظر أن ينظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع امكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الاخيرة وكذلك النظرفي برمجة جلسات عامة.