توزيع دوري للمياه في سوسة والمنستير والمهدية.. "الصوناد" تفسر الأسباب وتكشف حلول الأزمة

تراجع إيرادات سد نبهانة



ضمان العدالة بين المناطق



مشروع بـ1000 مليار لربط مياه الشمال بالساحل



محطة تحلية مياه البحر مازالت في مرحلة التجارب



أكد المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط،، أن الشركة شرعت منذ مساء الأحد في تطبيق نظامبولايات، وذلك من خلال قطع التزود بالمياه يوميا خلال الفترة الممتدة منوأوضح بوميزة، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة، أن هذا الإجراء يهدف إلىوضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين خلال ساعات النهار، خاصة بالمناطق التي كانت تعاني اضطرابات متكررة في التزود.وبيّن المسؤول أن ولايات الساحل تعتمد أساسا على المياه القادمة من الشمال، إلى جانب موارد أخرى من القيروان وسد نبهانة، إلا أن الأخير سجل هذا العامبسبب ضعف التساقطات، وهو ما انعكس على كميات المياه الموجهة إلى محطات التصفية التي تزود ولايات سوسة والمنستير والمهدية وشمال صفاقس.وأضاف أن هذه المنظومة تؤمن مياه الشرب لما يقارب، مؤكدا أن النقص المسجل فرض اعتماد إجراءات استثنائية للمحافظة على استمرارية التزويد.وأشار بوميزة إلى أن النظام الجديد جاء بعد تسجيل صعوبات متكررة في وصول المياه إلى، على غرار، نتيجة الاستهلاك المكثف بالمناطق المنخفضة.وأكد أن إيقاف التزود ليلا يسمح بإعادة تكوين المخزون داخل الشبكة، بما يضمن تزويد مختلف الأحياء بالمياه خلال النهار وتحقيقوأوضح أن هذا الإجراء يشمل حاليا ولايات، مع إمكانية استثناء بعض المناطق الريفية تبعا لخصوصية شبكات التوزيع.وفي ما يتعلق بالحلول طويلة المدى، كشف المدير الجهوي عن مشروع استراتيجي بقيمةيهدف إلىوربطها بسدوأوضح أن المشروع شهد بعض التأخير بسبب إجراءاتاللازمة لإنجاز القنوات، غير أن هذه الإشكاليات في طريقها إلى الحل، معتبرا أن المشروع سيكون كفيلا بتأمين الموارد المائية بالجهةوبخصوص محطة، أكد بوميزة أنها لم تدخل بعد مرحلة الاستغلال الفعلي، مشيرا إلى أنها تخضع حاليا لسلسلة منللتثبت من مطابقتها لكراس الشروط.وأضاف أن بعض الاختبارات استوجبت إدخال تعديلات تقنية قبل التسليم النهائي، معربا عن أمله في استكمال هذه المرحلة في أقرب الآجال حتى تساهم المحطة في دعم الموارد المائية والحد من العجز المسجل خلال فترات الذروة الصيفية.وختم المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ظرفية، وتهدف إلى ضمان استمرارية التزود بالمياه خلال موسم الصيف، في انتظار دخول المشاريع المائية الكبرى حيز الاستغلال.