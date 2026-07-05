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العمران: مفتش عنه خطير يعتدى جنسياً على طفلة بالجيل الأحمر

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 17:34 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في إطار تعقب العناصر الإجرامية الفارة من العدالة، نجحت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بالعمران، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "خطير جداً" ومحل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.



وجاءت عملية الإطاحة بالمظنون فيه إثر تحريات ميدانية دقيقة ومتابعة مستمرة لتقفي أثره، حيث تمكنت الإطارات والأعوان من تحديد مكان تحصنه بمنطقة "بئر عتيق" المحاذية لحي الجبل الأحمر. وباستدراج المتهم ونصب كمين محكم له، أمكنت السيطرة عليه وإيقافه دون أن يتمكن من إبداء أي مقاومة.



وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الموقوف، وهو من ذوي السوابق العدلية، تورط في قضية جنائية بشعة أثارت استياءً كبيراً، وتمثلت في تحرشه والاعتداء جنسياً على قاصر، وهي ابنة زوجته، مستغلاً تواجدها معه في نفس مقر الإقامة.


باستشارة النيابة العمومية وإعلامها بالحيثيات، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومباشرة الأبحاث القانونية اللازمة في شأنه، لإحالته على أنظار العدالة ومحاكمته من أجل التهم الموجهة إليه.
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