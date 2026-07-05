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السيجومي: الإطاحة بـ"قرنقص".. مروّع سواق التاكسي وضحاياه بالعشرات

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 16:32 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، ، في وضع حد للنشاط الإجرامي لأحد أخطر العناصر المنحرفة بالعاصمة، والمعروف بكنية "قرنقص"، بعد سلسلة من عمليات السلب والترويع التي استهدفت وسائقي سيارات الأجرة (التاكسي الفردي)،

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه، وهو من ذوي السوابق العدلية، وحديث الخروج من السجن، تخصص في استدراج سواق التاكسي الفردي إلى مناطق منزووية، والاعتداء عليهم لافتكاك عائدات عملهم اليومي وهواتفهم الجوالة، مما بث حالة من الفزع في صفوف مهنيي القطاع والمواطنين على حد السواء.


كمين محكم ومحاصرة أمنية

ونتيجة لتعدد الشكاوى وتطابق الأوصاف التي أدلى بها الضحايا أولت القيادة الأمنية بالسيجومي أهمية قصوى للملف. وبناءً على تحريات ميدانية دقيقة وتقصٍّ لآثار المنحرف الفار، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجده بدقة.

واثر خطة أمنية ، قامت التشكيلات الأمنية بمحاصرة "قرنقص" وشلّ حركته بالكامل قبل أن يتمكن من إبداء أي مقاومة أو استعمال سلاحه الأبيض ضد الأعوان.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالعنصر الإجرامي المذكور على ذمة الأبحاث، وعرضه على عدد من الضحايا والذين كانوا بالعشرات ( سواق تاكسي ومواطنين ) تعرفوا عليه منذ الوهلة الأولى، في انتظار استكمال التحقيقات ومثوله أمام القضاء.
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