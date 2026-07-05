الاحتفاظ بأربعيني إثر مقتل والدته والاعتداء على والده بحي الزهور

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، صباح اليوم الأحد، بالاحتفاظ برجل في العقد الرابع من العمر يعاني من اضطرابات نفسية، وذلك إثر تورطه في قتل والدته والاعتداء على والده داخل منزل العائلة بحي الطيران بحي الزهور، وفق ما أكده مصدر مطلع لموقع باب نات.وتفيد المعطيات الأولية بأن شيخًا في السبعين من عمره استنجد بجيرانه بعد تعرضه لاعتداء داخل منزله، حيث سارعوا إلى التدخل ليعثروا عليه ملقى على الأرض وهو يحمل آثار اعتداء على أنحاء مختلفة من جسده.وعند دخولهم إلى إحدى غرف المنزل، عثروا على زوجته جثة هامدة، فيما كانت آثار الدماء تغطي المكان، إلى جانب تهشيم عدد من محتويات المنزل.وبإشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، تحول ممثلها إلى مكان الواقعة مرفوقًا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث، حيث تمت معاينة جثة الضحية، في حين نُقل الزوج إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتوصف إصاباته بالخطيرة.وفي المقابل، تقرر الاحتفاظ بالابن، وهو رجل في الأربعين من عمره، بعد أن تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وكان قد سبق إيواؤه بمستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن ملابسات الواقعة.