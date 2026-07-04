إيداع 10 أشخاص السجن في قضية شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق عشرة أشخاص من ببنهم ثلاثة من بلد مغاربي مجاور وذلك من أجل تكوين وفاق دولي بغاية ترويج المخدرات وغسيل الأموال وذلك اثر حجز عدة كيلوغرامات من مخدر " التمرة" بحوزتهم ومبلغ مالي هام بحوزتهم.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها اندماج شابين من سكان احد احياء العاصمة في مجال ترويج المخدرات، وبتعميق الأبحاث والتحريات توصل اعوان ادارة مكافحة المخدرات بالقرجاني الى انخراط الشابين في شبكة دولية لترويج المخدرات، تضم عدة عناصر من بينهم عناصر من بلد مغاربي مجاور،وتفيد ذات المعطيات بانه وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تم حصر اماكن وأوكار عناصر الشبكة الدولية والمسالك التي يعتمدونها في تنقلاتهم ليتم نصب كمائن محكمة لهم أسفرت عن ضبط وايقاف ثلاثة عشر عنصرا من عناصر الشبكة الدولية وادراج آخرين في التفتيش وحجز عدة كيلوغرامات من مخدر " التمرة" الذي يتم جلبه وتهريبه من بلد مغاربي يغاية ترويجه في تونس.وباحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق عشرة منهم والابقاء بحالة سراح على ثلاثة منهم مع تحجير السفر عليهم.