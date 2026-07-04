أحكام سجنية تصل لـ45 سنة ضد شبكة دولية لتهريب المخدرات عبر ميناء حلق الوادي

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما قضائية مشددة في حق عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس.وقضت المحكمة حضوريا بالسجن لمدةفي حقتم إيقافهم على ذمة القضية، كما أصدرت أحكاما غيابية بالسجن لمدةمع النفاذ العاجل في حقآخرين ما زالوا في حالة فرار.وتعود أطوار القضية إلى، إثر إحباط الأجهزة الأمنية والديوانية بميناءمحاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات، بعد الاشتباه في عدد من المسافرين القادمين على متن رحلة بحرية من إحدى الدول الأوروبية.وأفضت عمليات التفتيش الدقيقة إلى حجز، و، إضافة إلىوكشفت الأبحاث أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، حيث توزعت أدوارهم بين التزود بالمخدرات وتهريبها وتوزيعها داخل البلاد، قبل أن تتم الإطاحة بهم وإحالتهم على أنظار القضاء.