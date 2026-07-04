أحكام سجنية تصل لـ45 سنة ضد شبكة دولية لتهريب المخدرات عبر ميناء حلق الوادي
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما قضائية مشددة في حق عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس.
وقضت المحكمة حضوريا بالسجن لمدة 20 عاما في حق أربعة متهمين تم إيقافهم على ذمة القضية، كما أصدرت أحكاما غيابية بالسجن لمدة 45 عاما مع النفاذ العاجل في حق ثلاثة متهمين آخرين ما زالوا في حالة فرار.
وتعود أطوار القضية إلى موفى سنة 2024، إثر إحباط الأجهزة الأمنية والديوانية بميناء حلق الوادي محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات، بعد الاشتباه في عدد من المسافرين القادمين على متن رحلة بحرية من إحدى الدول الأوروبية.
وأفضت عمليات التفتيش الدقيقة إلى حجز 12 كيلوغراما من القنب الهندي (الزطلة)، وكيلوغرام واحد من الكوكايين الخام، إضافة إلى 3899 قرصا مخدرا.
وكشفت الأبحاث أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، حيث توزعت أدوارهم بين التزود بالمخدرات وتهريبها وتوزيعها داخل البلاد، قبل أن تتم الإطاحة بهم وإحالتهم على أنظار القضاء.
وقضت المحكمة حضوريا بالسجن لمدة 20 عاما في حق أربعة متهمين تم إيقافهم على ذمة القضية، كما أصدرت أحكاما غيابية بالسجن لمدة 45 عاما مع النفاذ العاجل في حق ثلاثة متهمين آخرين ما زالوا في حالة فرار.
وتعود أطوار القضية إلى موفى سنة 2024، إثر إحباط الأجهزة الأمنية والديوانية بميناء حلق الوادي محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات، بعد الاشتباه في عدد من المسافرين القادمين على متن رحلة بحرية من إحدى الدول الأوروبية.
وأفضت عمليات التفتيش الدقيقة إلى حجز 12 كيلوغراما من القنب الهندي (الزطلة)، وكيلوغرام واحد من الكوكايين الخام، إضافة إلى 3899 قرصا مخدرا.
وكشفت الأبحاث أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، حيث توزعت أدوارهم بين التزود بالمخدرات وتهريبها وتوزيعها داخل البلاد، قبل أن تتم الإطاحة بهم وإحالتهم على أنظار القضاء.
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