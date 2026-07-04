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18 سنة سجنا في قضية تهريب المرجان إلى الخارج شملت رجال أعمال

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 10:35 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 18 عاما في حق المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب كميات من المرجان إلى الخارج، مع تسليط خطايا مالية عليهم.
كما طالب ممثل الإدارة العامة للديوانة بإلزام المتهمين بدفع تعويضات بقيمة 5 ملايين دينار.
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وتعود أطوار القضية إلى سنة 2019، إثر الكشف عن شبكة تنشط في تهريب المرجان انطلاقا من مدينة طبرقة، حيث أسفرت الأبحاث عن شمول أكثر من 40 متهما، من بينهم رجال أعمال تونسيون وإيطاليون.
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