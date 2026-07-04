18 سنة سجنا في قضية تهريب المرجان إلى الخارج شملت رجال أعمال

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب كميات من المرجان إلى الخارج، مع تسليط خطايا مالية عليهم.كما طالب ممثل الإدارة العامة للديوانة بإلزام المتهمين بدفعوتعود أطوار القضية إلى سنة، إثر الكشف عن شبكة تنشط في، حيث أسفرت الأبحاث عن شمول أكثر من، من بينهم