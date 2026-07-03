حجز ملف قضية العجمي الوريمي للتصريح بالحكم

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الأمين العام لحركة النهضةللمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.وشهدت جلسة اليوم استنطاق العجمي الوريمي من قبل هيئة المحكمة، قبل أن تفسح المجال أمام مرافعات هيئة الدفاع، التي تواصلت لساعات.وفي ختام الجلسة، قررت الدائرة المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.