مونديال 2026: رصد آثار مادة محظورة في عينات 8 لاعبين من المنتخب التونسي... والاشتباه في تلوث غذائي
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فحوصات المنشطات التي أُجريت خلال كأس العالم 2026 أظهرت وجود آثار لمادة الكلينبوتيرول المحظورة في عينات ثمانية لاعبين من المنتخب الوطني التونسي.
ووفقا للتقرير، ترجح الجهات المختصة أن تكون هذه النتائج ناجمة عن تناول لحوم ملوثة خلال إقامة المنتخب في المكسيك، وليس نتيجة استخدام متعمد لمواد محظورة بهدف تحسين الأداء الرياضي.
وتعد مادة الكلينبوتيرول من المواد المحظورة في الرياضة، كما تُستخدم في بعض الحالات بشكل غير قانوني في تسمين المواشي، وهو ما سبق أن تسبب في تسجيل حالات مماثلة بالمكسيك.
وأشار التقرير إلى أن سوابق مشابهة تعود إلى عام 2011، عندما تمت تبرئة عدد من اللاعبين بعد إثبات أن مصدر المادة كان تلوثا غذائيا.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتم إلى حد الآن اتخاذ أي عقوبات بحق لاعبي المنتخب الوطني التونسي، في انتظار استكمال الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بهذه النتائج.
ووفقا للتقرير، ترجح الجهات المختصة أن تكون هذه النتائج ناجمة عن تناول لحوم ملوثة خلال إقامة المنتخب في المكسيك، وليس نتيجة استخدام متعمد لمواد محظورة بهدف تحسين الأداء الرياضي.
وتعد مادة الكلينبوتيرول من المواد المحظورة في الرياضة، كما تُستخدم في بعض الحالات بشكل غير قانوني في تسمين المواشي، وهو ما سبق أن تسبب في تسجيل حالات مماثلة بالمكسيك.
وأشار التقرير إلى أن سوابق مشابهة تعود إلى عام 2011، عندما تمت تبرئة عدد من اللاعبين بعد إثبات أن مصدر المادة كان تلوثا غذائيا.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتم إلى حد الآن اتخاذ أي عقوبات بحق لاعبي المنتخب الوطني التونسي، في انتظار استكمال الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بهذه النتائج.
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