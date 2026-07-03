الصحبي بكار: وزير الرياضة قال للمكتب الجامعي لا يمكن إدارة شؤون الدولة عبر فيسبوك أو عبر أحاديث الشارع
جدد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي ثقته في المكتب الجامعي الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم، برئاسة معز الناصري ونائبه حسين جنيح، مؤكدا ضرورة الشروع في تنفيذ إصلاحات داخل الجامعة وتحمل المسؤولية كاملة خلال المرحلة المقبلة.
ونقل الإعلامي بقناة تونسنا الصحبي بكار أن الوزير خاطب أعضاء المكتب الجامعي قائلا: "اخدموا على أنفسكم، فالإصلاحات ضرورية، وأنتم تديرون الشأن اليومي للجامعة التونسية لكرة القدم، وعليكم المبادرة واتخاذ القرارات التي تقتضيها عملية الإصلاح".
وأضاف، وفق المصدر ذاته، أن الوزير شدد على أنه "لن نقبل بخيبة جديدة للمنتخب التونسي، نريد عملا جادا، والدولة تقف خلفكم وتدعمكم"، مؤكدا أن إدارة الشأن الرياضي "لا يمكن أن تكون عبر فيسبوك أو أحاديث الشارع"، وأن المكتب الجامعي يحظى بهامش واسع من الصلاحيات ودعم من الدولة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، شرط عدم تكرار أي إخفاق جديد.
وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد، أول أمس، اجتماعا مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، بحضور المدير الفني الجديد رضا الجدي، خصص للتباحث حول الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة على مستوى المكتب الجامعي والمنتخب الوطني.
وأكد مصدر للإذاعة الوطنية أنه تقرر توجيه الدعوة إلى المدرب الفرنسي هيرفي رونار للحضور إلى تونس، من أجل عقد جلسة مع سلطة الإشراف والمدير الفني للجامعة، لبحث المشروع الفني الذي كان قد تقدم به، والنظر في إمكانية مواصلة إشرافه على تدريب المنتخب الوطني الأول.
وأضاف المصدر أن المكتب الجامعي سيواصل مهامه، في ظل عدم وجود أي طلب لاستقالته أو توجه لإقالته، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بالمرحلة القادمة.
ونقل الإعلامي بقناة تونسنا الصحبي بكار أن الوزير خاطب أعضاء المكتب الجامعي قائلا: "اخدموا على أنفسكم، فالإصلاحات ضرورية، وأنتم تديرون الشأن اليومي للجامعة التونسية لكرة القدم، وعليكم المبادرة واتخاذ القرارات التي تقتضيها عملية الإصلاح".
وأضاف، وفق المصدر ذاته، أن الوزير شدد على أنه "لن نقبل بخيبة جديدة للمنتخب التونسي، نريد عملا جادا، والدولة تقف خلفكم وتدعمكم"، مؤكدا أن إدارة الشأن الرياضي "لا يمكن أن تكون عبر فيسبوك أو أحاديث الشارع"، وأن المكتب الجامعي يحظى بهامش واسع من الصلاحيات ودعم من الدولة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، شرط عدم تكرار أي إخفاق جديد.
وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد، أول أمس، اجتماعا مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، بحضور المدير الفني الجديد رضا الجدي، خصص للتباحث حول الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة على مستوى المكتب الجامعي والمنتخب الوطني.
وأكد مصدر للإذاعة الوطنية أنه تقرر توجيه الدعوة إلى المدرب الفرنسي هيرفي رونار للحضور إلى تونس، من أجل عقد جلسة مع سلطة الإشراف والمدير الفني للجامعة، لبحث المشروع الفني الذي كان قد تقدم به، والنظر في إمكانية مواصلة إشرافه على تدريب المنتخب الوطني الأول.
وأضاف المصدر أن المكتب الجامعي سيواصل مهامه، في ظل عدم وجود أي طلب لاستقالته أو توجه لإقالته، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بالمرحلة القادمة.
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