الصحبي بكار: وزير الرياضة قال للمكتب الجامعي لا يمكن إدارة شؤون الدولة عبر فيسبوك أو عبر أحاديث الشارع

جدد وزير الشباب والرياضةثقته في المكتب الجامعي الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم، برئاسةونائبه، مؤكدا ضرورة الشروع في تنفيذ إصلاحات داخل الجامعة وتحمل المسؤولية كاملة خلال المرحلة المقبلة.ونقل الإعلامي بقناة تونسناأن الوزير خاطب أعضاء المكتب الجامعي قائلا:وأضاف، وفق المصدر ذاته، أن الوزير شدد على أنه، مؤكدا أن إدارة الشأن الرياضي، وأن المكتب الجامعي يحظى بهامش واسع من الصلاحيات ودعم من الدولة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، شرط عدم تكرار أي إخفاق جديد.وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد، أول أمس، اجتماعا مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، بحضور المدير الفني الجديد، خصص للتباحث حول الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة على مستوى المكتب الجامعي والمنتخب الوطني.وأكد مصدر للإذاعة الوطنية أنه تقرر توجيه الدعوة إلى المدرب الفرنسيللحضور إلى تونس، من أجل عقد جلسة مع سلطة الإشراف والمدير الفني للجامعة، لبحث المشروع الفني الذي كان قد تقدم به، والنظر في إمكانية مواصلة إشرافه على تدريب المنتخب الوطني الأول.وأضاف المصدر أن المكتب الجامعي سيواصل مهامه، في ظل عدم وجود أي طلب لاستقالته أو توجه لإقالته، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بالمرحلة القادمة.