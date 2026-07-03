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السجن 6 سنوات لرجل الأعمال توفيق المكشر في قضية فساد مالي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 09:52 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة ست سنوات مع خطايا مالية في حق رجل الأعمال والرئيس السابق لجمعية هلال الشابة توفيق المكشر، وذلك في إطار قضية ذات صبغة مالية.

كما قررت الدائرة الجنائية إيقاف التتبعات في حق الإطار البنكي السابق العروسي بيّوض، تطبيقا لأحكام قانون المصالحة الإدارية.

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