السجن 6 سنوات لرجل الأعمال توفيق المكشر في قضية فساد مالي

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدةمع خطايا مالية في حق، وذلك في إطار قضية ذات صبغة مالية.كما قررت الدائرة الجنائية إيقاف التتبعات في حق، تطبيقا لأحكام