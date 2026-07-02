السجن 4 سنوات للناشط السياسي خيام التركي في قضايا ذات صبغة جبائية

قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا حضوريا، بالسجن لمدةفي حق الناشط السياسي، مع تسليط خطايا مالية.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة خيام التركي على أنظار الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمته من أجل تهم وجرائم ذات صبغة جبائية في عدد من القضايا المنسوبة إليه.وأصدرت المحكمة حكمها الابتدائي القاضي بسجنه لمدة أربع سنوات، إلى جانب إلزامه بخطايا مالية، وذلك في انتظار ما قد يترتب عن مراحل التقاضي اللاحقة.