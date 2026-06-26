تأجيل النظر في الجزء الثاني من قضية اغتيال بلعيد إلى 16 أكتوبر
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في الجزء الثاني من قضية اغتيال شكري بلعيد، والمتعلق بالتخطيط لاغتياله والتحريض على ذلك، إلى جلسة 16 أكتوبر 2026.
ويشمل ملف القضية عددا من المتهمين، من بينهم سيف الله بن حسين المكنى بـ"أبو عياض"، وأبوبكر الحكيم، وأحمد الرويسي المحالون بحالة فرار، إلى جانب سليم القنطري وبوعفيف العموري وغيرهما بحالة إيقاف، فيما أحيل سامي الصيد بحالة سراح.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين بالتخطيط لاغتيال شكري بلعيد، والتحريض على ذلك، إلى جانب بعث جناح إعلامي لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، بهدف استقطاب الشباب وتغريرهم للالتحاق ببؤر الإرهاب.
ويشمل ملف القضية عددا من المتهمين، من بينهم سيف الله بن حسين المكنى بـ"أبو عياض"، وأبوبكر الحكيم، وأحمد الرويسي المحالون بحالة فرار، إلى جانب سليم القنطري وبوعفيف العموري وغيرهما بحالة إيقاف، فيما أحيل سامي الصيد بحالة سراح.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين بالتخطيط لاغتيال شكري بلعيد، والتحريض على ذلك، إلى جانب بعث جناح إعلامي لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، بهدف استقطاب الشباب وتغريرهم للالتحاق ببؤر الإرهاب.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331865