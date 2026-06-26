تأجيل النظر في الجزء الثاني من قضية اغتيال بلعيد إلى 16 أكتوبر

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في الجزء الثاني من قضية اغتيال، والمتعلق بالتخطيط لاغتياله والتحريض على ذلك، إلى جلسةويشمل ملف القضية عددا من المتهمين، من بينهمالمكنى بـ"أبو عياض"، و، والمحالون بحالة فرار، إلى جانبوغيرهما بحالة إيقاف، فيما أحيلبحالة سراح.وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين بالتخطيط لاغتيال شكري بلعيد، والتحريض على ذلك، إلى جانب بعث جناح إعلامي لتنظيمالمحظور، بهدف استقطاب الشباب وتغريرهم للالتحاق ببؤر الإرهاب.