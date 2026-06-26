تأجيل النظر في قضية "أنستالينغو" إلى 16 أكتوبر المقبل

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، تأخير النظر في القضية المتعلقة بـ"أنستالينغو" إلى جلسةونظرت الدائرة في ملف القضية الذي يُحاكم فيه، الموقوف على ذمة القضية، إلى جانب متهمين آخرين، أحيل جلّهم بحالة فرار.وفي ختام الجلسة، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الموعد المذكور لمواصلة الإجراءات.