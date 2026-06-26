تأجيل محاكمة لطفي علي وآخرين في قضية عقود نقل الفسفاط

قررت الدائرة الجنائية عددالمختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد النائب السابق بالبرلمان المنحلوشقيقه، والرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة ، ووزير الصناعة والطاقة الأسبق، إلى جانب متهمين آخرين، إلى جلسةوكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بسجن لطفي علي وشقيقه، الموقوفين على ذمة القضية، لمدة، كما قضت بسجن الوزير الأسبق سليم الفرياني، المحال بحالة سراح، لمدةوفي المقابل، قضت ابتدائيا بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة ، الموقوف على ذمة القضية، إلا أن النيابة العمومية استأنفت الحكم الصادر في شأنه.وشملت الأبحاث في ملف القضية أيضا، صدرت في حقهم أحكام بالسجن وخطايا مالية.وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.