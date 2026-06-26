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جامعة رياضة المعوقين تؤكد حرصها على الشفافية وتنسيقها مع البنك المركزي لتسريع التحويلات المالية لامان الله التيساوي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 09:33 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أصدرت الخميس 25 جوان، الجامعة التونسية لرياضة المعوقين بيانا مطولا بخصوص وضعية البطل البارلامبي أمان الله التيساوي.

وأكدت الجامعة حرصها على تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في ادارة الشأن الرياضي كما أكدت انها رفقة وزارة الرياضة اضطلعتا بكافة الادوار الادارية و الفنية والمالية في علاقة بملف أمان الله التيساوي وذلك في كنف الالتزام بالاجراءات القانونية الجاري بها العمل.

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وأوضحت الجامعة ان كافة التكاليف المتعلقة بأمان الله التيساوي من اعاشة واقامة ومختلف المصاريف اللوجستية الاخرى بمركز التدريب بالولايات المتحدة الامريكية محمولة على الجامعة في اطار عقد الاهداف المبرم.
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وأشارت الي انه تم بتاريخ 6 ماي تم الحصول على شهادة تحويل العملة قبل احالة الملف يوم 7 ماي الي المؤسسة البنكية المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي.
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