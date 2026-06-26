حازم مستوري: الأخطاء الدفاعية مسؤوليتنا وسنعمل على تصحيحها

أكدأن المنتخب التونسي ارتكب أخطاء في التمركز الدفاعي كلفته استقبال أهداف مؤثرة، معتبراً أن المسؤولية في ذلك يتحملها اللاعبون بالدرجة الأولى، ومشدداً على ضرورة العمل على تدارك هذه النقائص خلال المرحلة المقبلة.وجاء ذلك عقبوأوضح مستوري أن تسجيل المنتخب التونسي هدف تقليص الفارق أعاد الأمل داخل المجموعة ومنح اللاعبين دافعاً لمواصلة القتال حتى صافرة النهاية، إلا أن الحظ لم يكن إلى جانبهم.وأشار إلى أن المدرب قدم تعليمات فنية عديدة قبل اللقاء، مؤكداً أن أخطاء التمركز والثغرات الدفاعية تبقى مسؤولية اللاعبين، وأنهم سيواصلون العمل بجد لتصحيحها في التدريبات المقبلة.وأضاف أن الهزيمتين أمام السويد واليابان أثرتا بشكل طبيعي على معنويات المنتخب، غير أن المجموعة بقيت متماسكة ومتحدة، معتبراً أن عدم الاستسلام والتمسك بروح القتال يمثلان نقطة إيجابية يمكن البناء عليها لاستعادة التوازن والعودة بصورة أفضل في الاستحقاقات القادمة.