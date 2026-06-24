الجبل الأحمر: الإطاحة بمنحرف خطير ملاحق بـ98 منشور تفتيش بعد محاصرته في كمين أمني

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير محل عشرات مناشير التفتيش وصادر في شأنه 98 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة.ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف متورط في عدد من قضايا الحق العام، من بينها السلب والسرقة باستعمال التهديد وترويج المواد المخدرة، إضافة إلى ترويع المارة والاعتداء على ممتلكات المواطنين.وجاءت عملية الإطاحة به إثر توفر معلومات دقيقة حول مكان تحصنه، حيث تولت فرقة الشرطة العدلية نصب كمين محكم أسفر عن محاصرته وإيقافه رغم محاولته الفرار ومقاومة الأعوان.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مع مواصلة الأبحاث تمهيدا لإحالته على أنظار العدالة.