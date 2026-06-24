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نقابة الصيادلة تعلن ايقاف قبول وصفات الكنام بداية من 1 جويلية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 17:10 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الاربعاء 24 جوان، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية 2026.

وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله يوم 30 جوان الجاري.


وجاء في البيان أن " الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول الوصفات لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية" مضيفا أن عدم تنفيذ الصندوق لالتزاماته يمثل تخليا عن منظوريه وقطعا للعلاقة من جانب واحد.
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