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تأخير النظر في قضية وديع الجريء أمام محكمة الاستئناف

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 16:52 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء الى موعد لاحق.

وجددت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء طعنا في الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة ستّة أشهر من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي او شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.

ولم يمثل الجريء أمام هيئة الدائرة الجنائية لأسباب صحية باعتباره تم ايواؤه بالمستشفى للعلاج لتقرر الدائرة الجنائية حجز ملف القضية اثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة.
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