المنصف بن سعيد باكياً: لاعبو المنتخب "حشموني".. ولم أعد قادراً على الحديث عن كرة القدم

عبّر الإعلامي الرياضيعن خيبة أمله الكبيرة من أداء المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، وذلك خلال مداخلة عبر إذاعة "الديوان أف أم"، حيث لم يتمالك دموعه وهو يتحدث عن النتائج والمستوى الذي ظهر به المنتخب.وقال بن سعيد إن ما يعيشه المنتخب اليوم يمثل إحدى أصعب الفترات التي مرّت بها كرة القدم التونسية، مضيفاً:وأضاف متأثراً:، في إشارة إلى حالة الإحباط التي يعيشها الشارع الرياضي التونسي بعد النتائج الأخيرة.وتابع باكياً:، معبّراً عن حزنه الشديد لما آلت إليه أوضاع المنتخب الوطني.وتأكد إثر الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة خروج المنتخب التونسي رسميا من سباق التأهل إلى الدور السادس عشر، بعدما بقي دون رصيد، في حين تتصدر هولندا واليابان ترتيب المجموعة، لتتحول المباراة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي إلى مواجهة شكلية لا تأثير لها على حظوظ "نسور قرطاج" في المونديال.