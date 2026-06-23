المنصف بن سعيد باكياً: لاعبو المنتخب "حشموني".. ولم أعد قادراً على الحديث عن كرة القدم
عبّر الإعلامي الرياضي المنصف بن سعيد عن خيبة أمله الكبيرة من أداء المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، وذلك خلال مداخلة عبر إذاعة "الديوان أف أم"، حيث لم يتمالك دموعه وهو يتحدث عن النتائج والمستوى الذي ظهر به المنتخب.
وقال بن سعيد إن ما يعيشه المنتخب اليوم يمثل إحدى أصعب الفترات التي مرّت بها كرة القدم التونسية، مضيفاً: "عمري تجاوز السبعين سنة ولم أشاهد مثل هذه النكبة".
وأضاف متأثراً: "لا أستطيع اليوم الحديث عن كرة القدم مع الناس، لقد كرهوني فيها، ولاعـبو المنتخب حشموني"، في إشارة إلى حالة الإحباط التي يعيشها الشارع الرياضي التونسي بعد النتائج الأخيرة.
وتابع باكياً: "لم أتصور أبداً أن يصل بنا الحال إلى هذا المستوى المتردي"، معبّراً عن حزنه الشديد لما آلت إليه أوضاع المنتخب الوطني.
وتأكد إثر الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة خروج المنتخب التونسي رسميا من سباق التأهل إلى الدور السادس عشر، بعدما بقي دون رصيد، في حين تتصدر هولندا واليابان ترتيب المجموعة، لتتحول المباراة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي إلى مواجهة شكلية لا تأثير لها على حظوظ "نسور قرطاج" في المونديال.
وقال بن سعيد إن ما يعيشه المنتخب اليوم يمثل إحدى أصعب الفترات التي مرّت بها كرة القدم التونسية، مضيفاً: "عمري تجاوز السبعين سنة ولم أشاهد مثل هذه النكبة".
وأضاف متأثراً: "لا أستطيع اليوم الحديث عن كرة القدم مع الناس، لقد كرهوني فيها، ولاعـبو المنتخب حشموني"، في إشارة إلى حالة الإحباط التي يعيشها الشارع الرياضي التونسي بعد النتائج الأخيرة.
وتابع باكياً: "لم أتصور أبداً أن يصل بنا الحال إلى هذا المستوى المتردي"، معبّراً عن حزنه الشديد لما آلت إليه أوضاع المنتخب الوطني.
وتأكد إثر الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة خروج المنتخب التونسي رسميا من سباق التأهل إلى الدور السادس عشر، بعدما بقي دون رصيد، في حين تتصدر هولندا واليابان ترتيب المجموعة، لتتحول المباراة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي إلى مواجهة شكلية لا تأثير لها على حظوظ "نسور قرطاج" في المونديال.
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