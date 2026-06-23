محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بسجن سعدية مصباح 8 سنوات وخطية بـ120 ألف دينار

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح مدة ثمانية أعوام مع خطية مالية قدرها 120 ألف دينارا.وقضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق ثلاثة من أعضاء جمعية منامتي، والسجن مدة عامين اثنين مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق أربعة متهمين آخرين.وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة سعدية مصباح بحالة ايقاف وسبعة آخرين من أعضاء جمعية منامتي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغيرها من التهم.