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20 سنة سجنًا لقاتل صديقه بسكين في "البحر الأزرق"

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 12:14 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بالسجن لمدة 20 عامًا في حق شاب أدين بقتل صديقه، وذلك إثر خلاف حاد نشب بينهما بجهة "البحر الأزرق" التابعة لضاحية المرسى.

جلسة خمرية تنتهي بفاجعة

وتعود أطوار القضية إلى فترة سابقة، حين انطلقت الأبحاث إثر العثور على جثة شاب يحمل آثار اعتداء عنيف. وبيّنت التحريات الأمنية المعمقة أن الضحية كان يشارك الجاني جلسة خمرية في الجهة المذكورة.
ومع تقدم ساعات الليل، نشب خلاف مفاجئ بين الصديقين ليتطور الأمر سريعًا إلى تشابك وعنف متبادل، قبل أن يعمد المتهم إلى الاعتداء على الضحية بواسطة أداة حادة، مُلحقًا به إصابات بليغة أدت إلى وفاته على عين المكان قبل محاولة إسعافه.


وخلال مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، تمت مواجهته بالأدلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي ومحاضر الباحث. وبعد المداولات القانونية والاستماع إلى لسان الدفاع، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل تهمة القتل العمد، وإدانته بالسجن لمدة عقدين من الزمن .
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