JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:14 Tunis

جدل واسع حول إضراب البنوك: نائب يهاجم والجامعة تتمسك بمطالبها وصحفي يردّ

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3a60639de2a1.36154239_qemjilpkhnofg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 11:26 قراءة: 2 د, 23 ث
      
أثار الإضراب القطاعي الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أيام23 و 24 و25 جوان 2026 موجة من الجدل، بعد تباين المواقف بين الأطراف النقابية والمهنية والسياسية.

وكان المجلس البنكي والمالي قد اعتبر، في بلاغ صادر يوم الاثنين، أن الإضراب "غير مبرر"، مؤكدا أن جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادات في الأجور تطبيقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي ووفقا للتشريعات الجاري بها العمل. كما أعلن أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات.

أخبار ذات صلة:
المجلس البنكي: الدعوة الى الاضراب غير مبررة و سيتم خصم أيّام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات...

في المقابل، أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالتحرك الاحتجاجي، معتبرة أن المفاوضات القطاعية وصلت إلى طريق مسدود وأن الطرف الإداري تراجع عن اتفاقات سابقة، إضافة إلى رفضه تطبيق مقتضيات الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية.


وفي خضم هذا الجدل، عبر النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي عن استنكاره للإضراب المقرر تزامنا مع فترة صرف جرايات المتقاعدين، موجها انتقادات حادة إلى أعوان وإطارات القطاع البنكي.
أخبار ذات صلة:
الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعلن ترتيبات التحركات النقابية أيام 23 و24 و25 جوان 2026...

وقال الجربوعي في تصريح نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تاخذوا في 18 شهرية وبونوات إيسونس ومطاعم وعندكم تأمين صحي وباش تعملوا إضراب؟ احشموا على رواحكم"، مضيفا أنه لو كانت له صلاحيات القرار "لأوقف كل إطار أو عون بنك يشارك في الإضراب" داعيا إلى فتح تحقيق بشأن التحرك النقابي.

تصريحات النائب أثارت بدورها ردود فعل متباينة، من بينها تعليق للصحفي محمد اليوسفي الذي انتقد ما اعتبره "خطابا شعبويا" يستهدف العاملين في القطاع البنكي.

وأشار اليوسفي إلى أن أجور عدد كبير من موظفي البنوك تتراوح بين 1800 و3500 دينار، معتبرا أنهم تضرروا من التعديلات الأخيرة في جدول الضريبة على الدخل، كما أكد أن الزيادات المطروحة حاليا محل خلاف بين الطرفين الاجتماعي والمهني.

كما اتهم اليوسفي النائب بتقديم معطيات "مضللة" حول واقع العاملين في القطاع البنكي، معتبرا أن الجدل الدائر يعكس خلافا أعمق حول الحقوق المهنية والاتفاقيات القطاعية وآليات التفاوض الاجتماعي.
متابعا:
تسمع فيديو فيه ما لا يقل على 5 معلومات مضللة والا كاذبة ... كلام شعبوي رديء لتغذية الحقد والكراهية من نائب منتسب لبرلمان من شهر أفريل ما عمل حتى جلسة عامة ، برلمان معطل يصرف في الفلوس بلا قيمة مضافة وفي الاثناء يخلص أكثر من 4000 دينار من أموال دافعي الضرائب( من بينهم البنكاجية اللي يدفعوا في قرابة 40 بالمائة ضريبة من أجرهم الخام) زيد عليهم امتيازات تقاعد متاع نائب .

ويأتي هذا السجال في وقت تتواصل فيه حالة التوتر بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجانب المهني، وسط ترقب لمآلات الإضراب وانعكاساته على الخدمات البنكية وعلى صرف الجرايات والمعاملات المالية خلال الأيام المقبلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331656

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Por - Ouz | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Eng - Gha | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Pan - Cro | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Col - Rdc | beIN Sports

كل الأخبار...

12:14 - 20 سنة سجنًا لقاتل صديقه بسكين في "البحر الأزرق"
11:52 - عمان: "سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات" محور لقاء وزير الشؤون الخارجية بالمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية
11:48 - بطولة ويمبلدون للتنس: التونسيان عزيز دوقاز ومعز الشرقي يتأهلان الى الدور الثاني من الجدول التمهيدي
11:44 - بتهم تتعلق بالفساد المالي: مسؤولون سابقون بالديوانة ومدير شركة سيارات يمثلون أمام القضاء
11:26 - جدل واسع حول إضراب البنوك: نائب يهاجم والجامعة تتمسك بمطالبها وصحفي يردّ
11:13 - فرصة للتصنيع في جنوب تونس
10:40 - النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تطالب "الكنام" بتسديد مستحقات المخابر وتحذر من تداعيات الأزمة المالية
10:33 - جلسة عمل استعدادا للدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للرّاب بسبيطلة
10:28 - البطولة العربية لألعاب القوى للشبان بمصر: ميدالية ذهبية وأخرى فضية لتونس في سباق 10000م مشيا للرجال في فئة تحت 23 عاما
09:40 - طقس: الحرارة بين 30 و40 درجة مع ظهور الشهيلي الثلاثاء
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 جوان 2026 | 8 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
2.25 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
37°-25
36°-25
34°-25
32°-24
  • Avoirs en devises 25210,9
  • (22/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,37894 DT
  • (22/06)
  • 1 $ = 2,94684 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/06)     703,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/06)   29164 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>